بالفيديو.. تضارب الأقاويل بين الإحصاء ومجلس الشورى حول أرقام البطالة

نايف السالم(صدى):

تضاربت الأقاويل بين الجهات المعنية المتمثلة في نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة الدكتور فهد بن جمعة، ومتحدث هيئة الإحصاء تيسير المفرج، حول تحديد معايير احتساب معدلات البطالة في المملكة.

واتهم ” ابن جمعة ” ، هيئة الإحصاء بترويج رقم خاطئ عن البطالة، مشيرا أن الشاب الذي يبحث عن وظيفة لمدة 4 أسابيع دون جدوى، يعتبر عاطلا.

وأعلن نائب رئيس لجنة الاقتصاد، في برنامج ” معالي المواطن ” ، أن التعريف الدولي للبطالة يتمثل في من كان عمره أكثر من 15 عاما ويبحث عن وظيفة لمدة 4 أسابيع دون جدوى فهو عاطل، قائلا ” المسافة بين الباحث عن عمل والعاطل ليست 3 شهور بل 4 أسابيع ” .

وأكد أن معدل البطالة 34% في المملكة، أما من يتكلم عن نسبة 5% فهناك خلط بين بطالة العمالة الأجنبية والعمالة السعودية، مضيفا أن جميع العمالة الأجنبية تأتي بعقود عمل من الخارج، ولا تبحث عن عمل.

وجاء رد المتحدث الرسمي للإحصاء، أن ما تصدره الهيئة في نشرة سوق العمل يأتي وفق المعيار الدولي الذي تلتزم به المملكة، ومعترف به دوليا.

وأشار متحدث الإحصاء، أن كثير من المسجلين في حافز وجدارة، ليسوا عاطلين بل موظفين قطاع خاص يبحثن عن وظائف حكومية.