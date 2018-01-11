واشنطن تثير غضب نواب روسيا.. وتطلق اسم معارض على شارع السفارة

واشنطن(صدى):

قامت السلطات المحلية في العاصمة الأمريكية واشنطن، بتغيير اسم شارع تقع فيه السفارة الروسية، لاسم معارض روسي أغتيل في موسكو بوريس نيمتسوف.

وقال مجلس المدينة بواشنطن في بيان له، إن قرارا بالإجماع صدر بتغيير الاسم لتكريم ناشط الديمقراطية القتيل.

وأثار هذا القرار استياء النواب الروس، واصفين بأن هذا التغيير يمثل ” خدعة قذرة “.

وقال رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي، السلطات الأمريكية تريد على وجه التحديد ممارسة خدعة قذرة أمام مقر السفارة الروسية.