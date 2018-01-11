المملكة تستعد لاستقبال المركبات الكهربائية بعد 6 أشهر

نايف السالم(صدى):

تتخذ المملكة حاليًا، خطوات استعدادية، لإدخال السيارات الكهربائية إلى الأسواق المحلية، وذلك بإجراء كافة الإعدادات، لاستقبال الطلبات التجارية المتعلقة بها، ليتم التنفيذ فعليًا للدخول بعد 6 شهور.

وتلقت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، طلبات لإدخال هذه المركبات واعتماد شهاداتها الخاصة، وذلك بعد إقرار اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية نهاية الأسبوع الماضي.

وقال المهندس سعود العسكر نائب محافظ الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس السعودية، ” إن مجلس الإدارة أقر الموافقة على اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية المشاركة فيها جميع الجهات الحكومية المعنية وممثلون للقطاع الخاص “.

وأكد العسكر أن اللائحة تم تعميمها للأجهزة الحكومية بهذه المواصفات التي ستنفذ على المركبات الكهربائية في السوق السعودية.

وأعلن المهندس العسكر، عن بدء تنفيذ إجراءات اللائحة على الجميع سواء المنتج أو المستورد أو الحالات الشخصية بعد ستة أشهر من إقرارها.