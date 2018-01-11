النفط يتراجع هامشيا بعد أسبوع حافل.. وخام برنت يسجل 69 دولار

واشنطن(صدى):

كسرت أسعار النفط سلسلة ارتفاعها خلال الأسابيع الماضية، اليوم الخميس، مسجلة تراجعًا هامشيًا، في ظل ترقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غدًا بشأن مواصلة العقوبات الاقتصادية على إيران.

وتراجعت أسعار خام برنت 0.14% إلى 69.10 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.13% إلى 63.49 دولار للبرميل.

ويشهد الإنتاج الأمريكي تراجعًا في مخزوناته للأسبوع الثامن على التوالي ، وسط ترجيب المتداولين بهذا التراجع غير المتوقع، وعدم تأثر أسعار النفط به.