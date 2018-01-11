معلومات تهمك عن تطعيم الحصبة

برلين(صدى):

تعد الحصبة إحدى الالتهابات في المجاري الهوائية التنفسية، حيث يسببه فيروس شديد العدوى، في حالة عدم التطعيم ضدها، حيث يحمي التطعيم صاحبه بالوقاية منها.

ونصحت اللجنة الدائمة للتطعيم ضد مرض الحصبة بمعهد روبرت كوخ في العاصمة الألمانية برلين بتطعيم الأطفال مرتين قبل بلوغهم العام الثاني، على أن تكون الجرعة الأولى بين الشهر الحادي عشر والرابع عشر، والجرعة الثانية بين الشهر الخامس عشر والثالث والعشرين، مع عدم السماح بتطعيم الأطفال قبل الشهر التاسع.

ويعتمد التطعيم على لقاح MMR ، وهو مركب للحماية من الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، وتكون الجرعة الثانية عن طريق لقاح MMRV ؛ للحماية من الجدري المائي، ويمكن الجمع بين اللقاحات المختلفة لتقليل العدد الإجمالي.

وتتضمن أعراض الحصبة في السعال والزكام، وتهيج العينين واحمرارهما، وآلام في الحلق، ارتفاع درجة الحرارة، طفح على شكل بقع حمراء على الجلد.