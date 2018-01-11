” العامة للحبوب ” تطرح مناقصة لاستيراد 960 ألف طن شعير علفي

عادل الحربي (صدى):

أعلنت اليوم المؤسسة العامة للحبوب عن مناقصتها الأولى لهذا العام (2018م) لاستيراد كمية 960 ألف طن شعير علفي للتوريد ,خلال الفترة (فبراير- مارس2018) موزعه على عدد 16 باخرة بواقع 10 بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر و 6 بواخر لموانئ المملكة على الخليجي العربي.

وأوضح معالى محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن هذه المناقصة تعد الأولى لهذا العام , وتأتى امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.