ترامب: لا يوجد نية لعمل عسكري ضد كوريا الشمالية

واشنطن(صدى):

أوضح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يريد أن يبعث برسالة إلى كوريا الشمالية مفاداها أنه لا يفكر في أي عمل عسكري ضدها.

ونفى ترامب ما يتم تداوله حول إعداده لخطة هجوم عسكري ضد كوريا الشمالية ، مشيرًا إلى أن باب الحوار مفتوح في الوقت والظروف الملائمة إذا ما رغبت بيونغ يانغ في ذلك.

وأجرى الرئيس الامريكي أمس محادثة هاتفيه مع نظيره الكوري الجنوبي؛ أشار خلالها إلى أنه من المتوقع أن يلي الحوار بين الكوريتين، حوار بين أمريكا وكوريا الشمالية.

وكانت الأمم المتحدة رحبت بشدة بالحوار بين الكوريتين الذي بدأ الثلاثاء الماضي، بعد توقف دام سنتين، كما توقع مجلس الأمن أن يخفف الحوار من الأزمة بين البلدين، ونزع السلاح النووي.