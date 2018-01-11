اعتداء سائح فرنسي على طفلات بالمغرب.. والأهالي: أولادنا في خطر

مليكة فؤاد(صدى):

طالب نشطاء حقوقيون في المغرب، بمعاقبة السائح الفرنسي الذي اعتدى جنسياً على 4 طفلات تتراوح أعمارهن بين 9 و13 عاماً.

واحتج العشرات في مدينة فاس، منهم حقوقيون وأهالي الضحايا، للمطالبة بمحاكمة ” لبيدوفيل ” البالغ 56 عاماً، وتوقيع أقصى عقوبة عليه، رافعين لافتات ” هذا عيب هذا عار ” و ” أولادنا في خطر “.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن قوات الأمن في المدينة قد ضبطت قبل أيام هذا المواطن الفرنسي داخل مشغل للخياطة، مختليا بطفلتين أعمارهما 10 و13 عاما وبحوزته ” ذكرا اصطناعيا “.