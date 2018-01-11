مليشيا الحوثي تسلم نفسها للجيش اليمني بجبهة يعيس في الضالع

فهمي محمد(صدى):

يواصل الجيش اليمني، اليوم الخميس، تحريره وتقدمه في مناطق مختلفة، حيث شهدت جبهة يعيس بالضالع، انهيارات كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية.

فيما أفادت وسائل إعلام محلية، بأن عناصر المليشيا الإرهابية سلَمت نفسها مع العتاد، إلى الجيش اليمني.

في سياق آخر، اكد مجلس الوزراء اليمني أن الهدف الاسمى للحرب ضد الحوثيين، هو هزيمة الانقلاب والدفاع عن الجمهورية اليمنية والحفاظ على الوحدة وتأسيس اليمن الاتحادي الذي أقره اليمنيون في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.