بعد تخلفه 21 يوم.. ليوناردو يحدد موعدا جديدا للعودة إلى جدة

ماجد محمد(صدى):

جدد البرازيلي ليوناردو دي سوزا لاعب النادي الأهلي، أمس الأربعاء، موعدا آخر، لوصوله إلى جدة، وذلك بعد تخلفه واعتذاره عدة مرات سابقة، عقب مغادرته إلى البرازيل في 20 ديسمبر الماضي.

وتأخر اللاعب في عودته رغم منحه إجازه لمدة 4 أيام فقط، إلا أنه طالب بتمديدها حتى 9 يناير، لظروف خاصة شرحها للنادي، ولكنه تخلف أيضًا عن المدة المحددة، ليبلغ النادي أمس الأربعاء بعودته، مسجلًا فترة غياب دامت 21 يوما .

وكان مجلس إدارة النادي قد اعتمد فرض غرامات مادية على اللاعب بشكل متدرج وصلت إلى خصم 70% من راتبه.