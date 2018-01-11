تراجع جماعي للعملات الرقمية.. و ” بتكوين ” تنخفض أدنى 13 ألف دولار

عادل الحربي(صدى):

شهدت العملات الرقمية، صباح اليوم الخميس، تراجع جماعي، على خلفية حملة حكومة كوريا الجنوبية ضد البورصات التي تسعى إلى حظر تداول العملات الرقمية عبر البورصات.

وسجلت العملة الرقمية ” بتكوين ” انخفاضًا أدنى 13 ألف دولار، حيث هبطت إلى 13422 دولار بنسبة 9.85%، بعدما لامست 12845 دولار في وقت سابق من الجلسة.

كما تراجعت ” إثريوم ” إلى 1182 دولار بنسبة 5.20%، بعد وصولها إلى مستوى قياسي مسجلة 14 ألف دولار.

وواصلت ” الريبل ” انخفاضها بنسبة 13.55% إلى 1.65 دولار، كما هبطت ” بتكوين كاش ” بنسبة 2.75% إلى 2440 دولار.

وشهدت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية تراجعًا إلى 647 مليار دولار، بعد وصولها إلى 780 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي.