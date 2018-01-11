تراجع جماعي للعملات الرقمية.. و ” بتكوين ” تنخفض أدنى 13 ألف دولار
شهدت العملات الرقمية، صباح اليوم الخميس، تراجع جماعي، على خلفية حملة حكومة كوريا الجنوبية ضد البورصات التي تسعى إلى حظر تداول العملات الرقمية عبر البورصات.
وسجلت العملة الرقمية ” بتكوين ” انخفاضًا أدنى 13 ألف دولار، حيث هبطت إلى 13422 دولار بنسبة 9.85%، بعدما لامست 12845 دولار في وقت سابق من الجلسة.
كما تراجعت ” إثريوم ” إلى 1182 دولار بنسبة 5.20%، بعد وصولها إلى مستوى قياسي مسجلة 14 ألف دولار.
وواصلت ” الريبل ” انخفاضها بنسبة 13.55% إلى 1.65 دولار، كما هبطت ” بتكوين كاش ” بنسبة 2.75% إلى 2440 دولار.
وشهدت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية تراجعًا إلى 647 مليار دولار، بعد وصولها إلى 780 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي.
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