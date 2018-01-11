حماية المستهلك تؤكد مراقبتها للسوق المحلي بالتزامن مع تطبيق القيمة المضافة

نايف السالم(صدى):

أوضحت جمعية حماية المستهلك متابعتها للسوق المحلي، لمراقبة أسعار السلع والخدمات، والتلاعب بها من أجل حماية المستهلكين. ويأتي ذلك بالتزامن مع تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، وضريبة القيمة المضافة.

وقدمت الجمعية عدة نصائح للمستهلكين، للتأقلم مع ضريبة القيمة المضافة، وأكدت على ضرورة مراجعة الالتزامات المالية، وتحديد الأولويات، ووضع ميزانية محددة للمصروفات، فضلا عن الاستفادة من فترات العروض الترويجية.

وناشدت الدكتورة سمر القحطاني، الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، المواطنين بالإبلاغ فورا عن أي استغلال أو مخالفة تتعلق بالأسعار، بالتواصل مع مركز البلاغات في وزارة التجارة والاستثمار عبر الرقم 1900 أو عبر تطبيق بلاغ تجاري، ويمكن التواصل مع الهيئة العامة للزكاة والدخل للاستفسار، وتقديم شكوى حول ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية عبر الرقم 19993.