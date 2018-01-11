ابتكار علاجا لفيروس ” كورونا ” من الأبقار المعدلة وراثيا

واشنطن(صدى):

ابتكر علماء أمريكيون، علاجًا جديدًا لفيروس كورونا، حيث أظهرت الأبحاث أن أجسامًا مضادة بشرية أطلق عليها ” إس.ايه.بي-301 ” وهي مستخلصة من أبقار معدلة وراثيصا، يمكن تطويرها لتصبح علاجاً لهذا الفيروس.

وأوضحت نتائج الدراسة، التي أجريت على متطوعين أصحاء، أن هذه الأجسام المضادة تستمر لفترة أطول من بقاء فيروس كورونا في الجسم، تصل إلى بعد تسعين يومًا.

وقام الباحثون بحقن جينوم هذه الأبقار بحامض نووي وراثي بشري، مؤكدين أن النتائج تشير إلى إحراز تقدم يمهد الطريق لاستخدام الأجسام المضادة في تجارب أخرى على مصابين بفيروس كورونا.