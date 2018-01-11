شراكة سعودية يابانية في عدد من القطاعات

نايف السالم(صدى):

يشهد منتدى الأعمال السعودي الياباني ” الرؤية السعودية اليابانية 2030 ” ، انطلاق شراكة سعودية يابانية في مختلف القطاعات على رأسها القطاع الصحي والترفيه والمحتوى التقني وقطاعات الصناعة والطاقة والبتروكيماويات.

وينطلق منتدى الأعمال السعودي الياباني الأحد المقبل في الرياض بمشاركة نحو 60 شركة من اليابان يمثلون 10 قطاعات متنوعة، بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيجي سيكو ومحافظ هيئة الاستثمار المهندس إبراهيم العمر.

وتنظم الهيئة العامة للاسثمار معرض ” استثمر في السعودية ” على هامش المنتدى، والذي تستهدف من خلاله إبراز مقومات فرص الاستثمار في مختلف القطاعات لإطلاع الشركات الاستثمارية اليابانية على مجالات الاستثمار في المملكة ومقابلة نظرائهم من الشركات المحلية.

ويتضمن جدول أعمال المنتدى مناقشة أبرز الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة وتنميتها، ومناقشة أعمال اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه ” تيسير | وجهودها في تحسين البيئة الاستثمارية للمستثمر المحلي والأجنبي في المملكة.

يُذكر أن العلاقات السعودية اليابانية تشهد الكثير من التطور، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 212 مليار ريال، في مختلف المجالات والتي يأتي على رأسها النفط والبتروكيماويات، كما تبلغ حجم الاستثمارات اليابانية في المملكة نحو 56 مليار ريال.