الإناث تتصدر المتسولين بالمملكة بنسبة 57%

عادل الحربي(صدى):

سجلت مكاتب مكافحة التسول التابعة لوزارتي الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية عدد المتسولين خلال نهاية عام 2016، والذي بلغ 8323 متسولا، أكثرهم مقيمين، كما يظهر الجنس البارز من المتسولين من الإناث.

وحدد التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لعام 2016، أن عدد المتسولين غير السعودين من الجنسين بلغ 7230 متسولا ومتسولة، وهم 87% من إجمالي المتسولين.

وبلغ عدد المتسولين المواطنين 1093 متسولا ومتسولة ، من بينهم 41% من النساء، وهي نسبة كبيرة.

وبالإجماع ، يبلغ عدد المتسولات السعوديات وغير السعوديات 4770 متسولة، أي يشكلن 57.3%.