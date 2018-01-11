الهلال يسعى لخطف لاعب أندرلخت.. ويؤكد: لا بديل عن إدواردو

نواف السالم(صدى):

تسعى إدارة الهلال بجدية إلى التعاقدمع نيكولاي ستانسيو لاعب خط وسط نادي أندرلخت البلجيكي.

وأشارت مصادر إلى أن المدير الفني رامون دياز، تشاور مع إدارة النادي لسرعة الحصول على خدمات لاعب اندرلخت، كما أشار الإعلام الروماني إلى رغبة الهلال في ضم نيكولاي والتعاقد معه.

وفي هذا السياق كشف مصدر عن عدم الوصول إلى أي اتفاق مع اللاعيبة الأجانب الذين تم اختيارهم للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية.

كما نفى الجهاز الفني للهلال وجود نية للتعاقد مع لاعب محلي، أو التعاقد مع أجنبي بديل لـ كارلوس إدواردو.