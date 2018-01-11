شركات أجنبية تسحب 17 ألف سيارة من كوريا الجنوبية بسبب الأعطال

سول(صدى):

قالت شركات ” مرسيدس بنز ” و ” أودي فولكسفاجن ” و ” سوبارو ” أنها تعتزم سحب نحو 17 ألف سيارة طواعية من كوريا الجنوبية بسبب وجود مشاكل عدة يمكن أن تتسبب في حوادث.

وقالت وزارة النقل الكورية الجنوبية اليوم الخميس، إن 8854 سيارة من 24 نموذجًا لـ ” مرسيدس بنز ” منتجة خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2016، اكتشف فيها خلل في الحزام والوسادة الهوائية. وينتظر أن يبدأ السحب تدريجيًا اليوم، ويشمل 16797 سيارة عبارة عن 32 نموذجًا من قبل شركات السيارات الأربع الأجنبية، بحسب ما ذكرت وكالة ” يونهاب ” الكورية الجنوبية للأنباء.

واوضحت انه يوجد هناك أكثر من ستة آلاف سيارة لأربعة موديلات تم استيرادها وبيعها بواسطة ” أودي فولكسفاجن ” كوريا، أنتجت خلال الفترة من 2009 إلى ديسمبر 2012، بها عيوب في نافخة الوسادة الهوائية ، فضلا عن سحب ألف و677 سيارة سوبارو و46 شاحنة دايملر لنفس العيوب،