قيادة حرس الحدود بتبوك تستعد لاستقبال المتنزهين خلال الإجازة

محمود البلوي(صدى):

أكدت قيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك على تسخير كافة إمكاناتها البشرية والآلية لاستقبال مرتادي الشواطئ , وتجهيز فرق إنقاذ ساحلي تعمل على مدار الساعة في جميع الشواطئ والمواقع المخصصة للسباحة.

وأهاب قائد حرس الحدود بـمنطقة تبوك اللواء البحري عطية بن أحمد الزهراني بالمتنزهين وممارسي الرياضات البحرية المختلفة بأخذ الحيطة والحذر وعدم ممارسة السباحة بالمواقع التي تُحظر بها السباحة نظراً لخطورتها وعمق مياه البحر القريبة من الشواطئ، مشيراً إلى أنه تم وضع لوحات تحذيرية لهذه المناطق الخطرة , بالإضافة إلى توزيع المطويات التوعوية التي توضح أماكن السباحة والغوص والأماكن الخطرة التي حددتها المديرية العامة لحرس الحدود.

وحذّر اللواء الزهراني المواطنين والمقيمين بعدم ترك الأطفال بدون مراقبة ومتابعتهم من قبل ذويهم، داعياً أصحاب وسائط الصيد والنزهة إلى التأكد من كمية الوقود وسلامة المكائن وتوفر معدات السلامة قبل الإبحار, لافتاً النظر إلى أن غرفة العمليات تستقبل بلاغات الطوارئ على الهاتف رقم 994 ، متمنياً إجازة سعيدة للجميع على الشواطئ الجميلة التي تزخر بها منطقة تبوك.