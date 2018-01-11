عروض سنيمائية للأطفال قبل البداية الرسمية للسنيما بالمملكة

حمود العنزي(صدى):

تبدأ فعاليات هيئة الترفيه لإجازة منتصف العام الدراسي، غدًا الجمعة، تحت عنوان ” لا تفكر تسافر ” ، بعروض لأفلام سنيمائية عالمية للأطفال، في 45 فعالية.

وتعرض جمعية الثقافة والفنون فيلمين عالميين في العرض الأول؛ وهما ” The Emoji movie ” و ” captain underpants ” .

وفي وكالة الأنباء السعودية ” واس ” ، سيتم عرض ثلاثة أفلام smurfs- paddington2-the son of bigfoot ابتداءً من 18 يناير إلى 31 يناير، وتبدأ أسعار التذاكر من 50 ريالاً.

وتعد هذه الفعاليات، خطوة تمهيدية قبل البداية الرسمية للسينما في المملكة؛ بعد توقفها لاكثر من ثلاث عقود.