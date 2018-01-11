الإرهاب يصل إلى أكثر المناطق استقرارا في 2017

عواصم عالمية(صدى):

ضرب الإرهاب عدة دول على مستوى العالم، بعد سباتها في هدوء تام لأعوامِ كثيرة، ففي عام 2017 انتشرت موجة الإرهاب في شتى أنحاء العالم المستقرة منها وغير المستقرة.

وترصد ” صدى ” ، أبرز 3 هجمات إرهابية وقعت في مدن ظلت هادئة لعقود.

1-نفَذ الأوزبكي رحمت عقيلوف، في أبريل الماضي، هجومًا إرهابيًا على شاحنة في شارع الملكة أكثر شوارع العاصمة السويدية ستوكهلوم اكتظاظاً بالسكان، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص، وإصابة ما لا يقل عن 11 شخصاً آخراً.

2-انفجرت قنبلة بدائية الصنع، في مركز تجاري في محافظة سان بطرسبرج في روسيا، ديسمبر الماضي، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، فيما أعلن تنظيم ” داعش ” الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.

3-أحبطت السلطات في العاصمة النرويجية أوسلو، هجومًا إرهابيًا كاد يسفر عن خسائر مادية وبشريعة عالية، حيث عثرت على عبوة ناسفة في أبريل الماضي في كرتون متوسط الحجم بأحد الشوارع الرئيسية بالمدينة.