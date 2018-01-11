بالصور.. تعليم مكة ينتهي من توزيع مقررات الفصل الدراسي الثاني

سعيد العجل(صدى):

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة المستودعات خطتها في تسليم الكتب والمقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1439 هـ لجميع المراحل الدراسية.

‏‎المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي أشاد بما تحقق لوصول كافة المقررات الدراسية لكافة مراحل التعليم وجهود إدارة المستودعات بالإدارة حاثاً كافة المدارس على تستليم جميع المقررات للطلاب والطالبات لتكون العودة للدراسة جادة من أول يوم بإذن الله

ووجه المدير العام نصحه للطلاب والطالبات بضرورة المحافظة على الكتاب المدرسي لأهميته الدينية والعلمية والمادية موضحاً أن الدولة رعاها الله دفعت ملايين الريالات من أجل توفير الكتب وتوزيعها بالمجان.

من جهته أكد مدير التخطيط والتطوير بمنطقة مكة المكرمة أحمد فيصل الغامدي وصول المقررات الدراسية

مشيراً أن إدارة التخطيط والتطوير تعمل على حصر احتياج المنطقة من المقررات كافة بما في ذلك كتب العوق السمعي والبصري والتربية الفكرية وإرسالها للجهات المعنية في الوزارة تمهيداً لإقرارها وتعميد المطابع بها ومن ثم يتم التواصل مع المطابع المتنوعة للإسراع في عملية التوريد قبل بدء الدراسة بوقت كافي

وقال تقوم إدارة التخطيط والتطوير بإعداد القوائم النهائية لأعداد الطلاب والطالبات لكل صف دراسي في كل مدرسة وتزويد إدارة المستودعات بها في وقت مبكر ليتم إعداد خطط الصرف للمدارس وجدولة الترحيل كما يقوم مشرف المقررات بإدارة التخطيط بمتابعة العجز إن حصل بالتعاون مع قادة المدارس والإسراع في معالجته ليكون الكتاب بين يدي الطلاب والطالبات.

فيما أشار مدير إدارة المستودعات حسين الصبحي إلى أن إدارة المستودعات أنهت توزيع المقررات الدراسية لجميع المراحل للفصل الدراسي الثاني لعام 1438 -1439 هـ وذلك بفضل الله ثم بدعم سعادة المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي حفظه الله وإشرافه المباشر وتوجيهاته المستمرة، وتسخير كافة الإمكانات، مما كان له بالغ الأثر الإيجابي في سرعة وصول المقررات الدراسية للمدارس.

كما رفع الصبحي شكره لمساعدي المدير العام ولمدير الشؤون الادارية والمالية وإدارة التخطيط ومديري ومديرات مكاتب التعليم على تعاونهم المثمر لبداية جادة للفصل الدراسي الثاني .

وقال الصبحي بلغ العدد الاجمالي للمدارس 1351 مدرسة حيث شكلت المرحلة الثانوية نظام المقررات 41 مدرسة بنين و42 مدرسة بنات ونظام المرحلة الثانوية فصلي 93 مدرسة بنين و102 مدرسة بنات فيما بلغ عدد مدارس المرحلة المتوسطة 195 مدرسة بنين و 203 مدرسة بنات والمرحلة الابتدائية 340 مدرسة بنين و335 بنات.