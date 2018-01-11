” قهوجي ” : أداء الهلال والأهلي بالدوري غير مرضي

نواف السالم(صدى):

انتقد خالد قهوجي مهاجم الأهلي السابق، والمدرب الوطني، أداء الفرق المتنافسة في إطار بطولة دوري المحترفين.

وقال ” قهوجي ” إنه منذ 2008، يحصل المتصدر دائمًا على 38 نقطة بنهاية الجولة الـ 16، بينما الهلال المتصدر الأن حصد 35 نقطة فقط.

وأشار إلى أن نقاط الزعيم تدل على أن مستوى الفرق المتنافسة على المقاعد الأمامية مستواها ليس جيد، موضحًا أنه هناك تقارب نسبي في المستويات الفنية لمعظم الفرق.

وتطرق إلى مباريات الهلال والأهلي مع الفرق الأقل فنيًا والتي أخفق فيها صاحبي المركز الأول والثاني، حيث حققا التعادل مع فريقي الاتفاق وأحد على الترتيب، موضحًا أن تلك النتائج تؤكد على هبوط مستوى الفرق المتصدرة.