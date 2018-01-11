الإسكان: إطلاق ” إيجار ” قريبا.. وتأخره فاقم التلاعب في أسعار العقارات

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الإسكان أن مشروع برنامج ” إيجار ” في مراحله الأخيرة، موضحه أنه سيتم إطلاق برنامج ” إيجار ” بشكل موسع ومكتمل قريبًا.

وأوضحت الوزارة أنه يجرى الآن عقد لقاءات تعريفية واجتماعات مكثفة مع الوسطاء العقاريين في 3 مدن رئيسية لتعريفهم بشروط البرنامج، لافته إلى أنه تم إطلاق تطبيقًا للإبلاغ عن المخالفين والمتلاعبين في الأسعار.

وأكدت الوزارة أن هذا البرنامج سيحد من تلاعب المكاتب العقارية في أسعار الوحدات السكنية، ووضع آلية محددة تبين حقوق المستأجر والمؤجر، حيث أدى تأخر إطلاق البرنامج على مدار 4 سنوات إلى تفاقم التلاعب في إيجار أسعار الوحدات السكنية والتلاعب بها.