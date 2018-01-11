” تداول ” تتخذ كافة الإجراءات لإنجاح اكتتاب ” أرامكو “

علي القحطاني(صدى):

أعلنت شركة السوق المالية السعودية ” تداول ” ، أمس الأربعاء، عن اتخاذ كافة الإجراءات للمساهمة في إنجاح اكتتاب أرامكو نهاية عام 2018.

وقال خالد الحصان الرئيس التنفيذي، للشركة، إن السوق المعروفة باسم تداول مستعدة لبيع أسهم ” أرامكو ” بغض النظر عن الهيكل الذي قررت الشركة استخدامه للإدراج.

وأكد الحصان أن السوق السعودي سيكون مكان الإدراج الأساسي، وإذا وجد سوقا آخر، فيتم حينها إصدار القرار.

وأضاف إن البورصة اتخذت كافة الإجراءات لضمان نجاح اكتتاب أرامكو الذي يحظى باهتمام واسع من كافة الدوائر العالمية ابتداء من الرئيس ترامب وحتي تيريزا ماي رئيس وزراء بريطانيا ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي .