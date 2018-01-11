بريطانيا تمنع استخدام البلاستيك في تغليف الأطعمة

لندن(صدى):

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية ” تيريزا ماي ” على المتاجر، بأن يقوموا ببيع الخضروات والفواكه الطازجة دون تغليفها بالبلاستيك بهدف التصدي للتلوث، مشيرة أن الحكومة تسعى للعمل على تشجيع المتاجر على بيع الأطعمة دون وضعها في بلاستيك للتخلص من الملوثات.

وقالت ماي أن البلاستيك يعد من أسوأ الآفات البيئية في العصر الحالي، لأنه يتسبب في العديد من الأمراض .

وينصح الخبراء بتجنب استخدام الأكياس البلاستيكية ويمكن البحث عن بدائل، نظرا للأخطار والأمراض الجسيمة التي قد تسببها المواد البلاستيكية كالإصابة بمرض السرطان.