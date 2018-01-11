بشهادة دولية.. جهود سمو ولي العهد تضاعف الفرص الوظيفية بعام 2030

عادل الحربي(صدى):

ذكر تقرير بصحيفة ” وول ستريت ” أمس الأربعاء، أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – قد تصدى للمتغيرات المجتمعية.

وأشار التقرير إلى خطط سموه لزيادة الفرص الوظيفية بالقطاع الخاص بحلول عام 2030، وما يشهده القطاع الاقتصادي والاجتماعي من تغيرات منشودة.

كما أشاد بجهود سموه في تقليص الاعتماد على النفط منعن طريق تنويع قاعدة الإنتاج، والاعتماد على صناعات متعددة في مجالات السياحة والصناعة.

وأخيرا أبرز التقرير جهود ولي العهد في تغير الصورة النمطية المأخوذة عن المملكة من خلال التأكيد على العودة إلى الإسلام السمح المعتدل.