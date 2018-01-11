الصين تطلق أول قطار أحادي مطور يعمل بدون سائق

بكين(صدى):

أعلنت الصين عن إطلاق أول قطار حديدي أحادي السكة يعمل وفق نظام بدون سائق، وهو أول نظام يطور في البلاد، حيث تم تطوير نظام القطار “يونقوي” من قبل شركة “بي واي دي” الصينية الرائدة في صناعة السيارات وشركة الاتصالات العملاقة هواوي. وسار قطار ” يونقوي ” على سكة حديد ترتفع 4 أمتار فوق الأرض في منطقة ينتشوان، وفق وكالة أنباء ” شينخوا ” الصينية.

وتقوم قطارات ” يونقوي ” تلقائيًا بالحفاظ على مسافات آمنة مع الآخرين والكشف عن الأعطال ورصد تدفق الركاب واستخدام التعرف على الوجه. ومن المتوقع أن يدخل النظام العمل بشكل تجاري في الربع الثاني من هذا العام. وتعمل القطارات أحادية السكة بسرعة قصوى تصل إلى 80 كم في الساعة بالمقارنة مع مترو الأنفاق وتكاليف القطار الأحادي فوق الأرض أقل تكلفة وضجيجًا.