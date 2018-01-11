الحوادث تنتظر أهالي المنتزهات.. والمرور تعد بحل مشكلة مدخل الطريق السريع

نايف السالم(صدى):

يشكل مدخل الطريق السريع بحي المنتزهات شرق محافظة جدة، خطورة بالغة على المواطنين؛ نظراً لعرقلة السير وكثافة السيارات في الطريق، وحوادث الطرق التي تحدث بشكل مستمر.

وعبرَ أهالي الحي عن معاناتهم المستمر في الدخول والخروج من هذا المكان، مطالبين المحافظة بالتدخل السريع لحل هذه المشكلة.

من جانبها، أفادت إدراة المرور بأنه تم عقد لجنة مرورية مع الأمانة للتخطيط وإعادة تهيئة هذا الموقع، بالإضافة إلى أن دوريات المرور تتواجد بشكل مستمر لمنع التجاوزات وتنظيم المرور.