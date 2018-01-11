بالصور.. الأمن والسلامة ونشاط الطلاب بـتعليم مكة تشاركان في مبادرة ” سلامتي في منزلي “

سعيد العجل(صدى):

شاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الأمن والسلامة وإدارة نشاط الطلاب في افتتاح فعاليات ملتقى مكة الثقافي كيف نكون قدوة في مبادرة (سلامتي في منزلي) والمنفذ في سوق مكة مول .

وقد افتتح مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العميد أحمد الكأس نيابة عن اللواء سالم بن مرزوق المطرفي مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة فعاليات المعرض التوعوي التثقيفي الخاص بمبادرة سلامتي في منزلي والتي تندرج تحت مبادرة إمارة منطقة مكة المكرمة كيف نكون قدوة وذلك بمقر المعرض في مكة مول بحي العزيزية .

وقد اشتمل المعرض على ركن خاص يحتوي على بعض المشبهات والتي قد تسبب اندلاع الحوادث والطريقة السليمة للتعامل معها كذلك اشتمل المعرض على ركن خاص بالأطفال يهدف لرفع مستوى السلامة الوقائية ودورها في تقليل مخاطر الحوادث عن طريق بعض الرسومات والأشكال التعبيرية التي تحاكي بعض أنواع المخاطر وآلية التعامل معها .

هذا وتتضمن الحملة أيضاً العديد من الأنشطة والفعاليات والمحاضرات التوعوية والمعارض التثقيفية في العديد من الأحياء والأسواق بمشاركة من عمد الأحياء وجمعية مراكز الأحياء بالعاصمة المقدسة وبعض الجهات الحكومية والخدمية والقطاع الخاص للوصول لأكبر شريحة ممكنه من المجتمع.