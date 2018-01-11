بعد فيديو البئر المكشوف.. ” مدني المدينة ” يؤكد: تم تأمينه

نايف السالم(صدى):

أكد نائب المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الرائد عودة الأحمدي، أن الموقع المحتوي على بئر عميق مكشوف بدون حواجز بالدائري الثاني سبق الوقوف عليه الأسبوع الماضي وتم تأمينه واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

وجاء هذا التصريح تعقيبًا على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يوضح العثور على بئر عميق مكشوف بدون حواجز بالدائري الثاني أمام أحد الأسواق التجارية بالمدينة، ما يشكل خطرًا على أهالي المنطقة.