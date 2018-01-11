تقرير يومي من مشروعات الدواجن بالمملكة لوزارة البيئة

علي القحطاني (صدى):

أعلن مدير إدارة الصحة والرقابة البيطرية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، الدكتور على الدويرج، أن الوزارة ألزمت مشروعات الدواجن في المملكة برفع تقرير عن الحالة الصحية لمشروعاتها بشكل يومي؛ لمعرفة النافق منها والسيطرة على أنفلونزا الطيور.

وأضاف أن الوزارة تقوم بإجرائاتها التي تشمل عمل زيارات دائمة للمشروعات والأسواق ومتابعة الوضع الصحي للدواجن.

وأكد أن الفرق الفرق البيطرية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تتكفل بالتخلص الصحي الآمن من الطيور المصابة والمخالطة لها، موضحاً أنه وليس هنلك حاجة ليقوم صاحب الطيور بذات العمل.

وأشار إلى أن أهم الأعراض المرضية التي تظهر على الطيور المصابة، هي الإفرازات من الأنف والفم وقلة الشهية والخمول وانتفاش الريش والإسهال ومن ثم النفوق بأعداد كبيرة.