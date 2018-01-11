مدني مكة : عدم صدور تراخيص للمواقع ذات الإمدادات الكهربائية الرديئة

حمود العنزي (صدى):

قال العقيد عبدالله القرشي، مدير إدارة الدفاع المدني بمكة المكرمة، أنه لا مجال لمنح تراخيص للمواقع التي تمد الكهرباء الرديئة.

وأكد القرشي على وجود التنسيق بين الإدارة والجهات المختصة لمتابعة محلات بيع الأجهزة الكهربائية، وتطبيقها للمواصفات القياسية.

ويأتي ذلك في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين، حيث أن نسبة كبيرة من الحوادث تقع في الأحياء والمباني السكنية بسبب سوء التمديدات الكهربائية.

يذكر أن الدفاع المدني بمكة المكرمة، دشن أمس فعاليات المعرض التوعوي التثقيفي الخاص بمبادرة ” سلامتي في منزلي ” للحد من خطر التمديدات الكهربائية الرديئة.