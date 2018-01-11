بالفيديو.. طقوس غريبة أعلى جبل غار حراء بمكة تثير استنكارا واسعا

نايف السالم(صدى):

أقدم مجموعة من الأشخاص على ممارسة بعض الطقوس الغيرة مفهومة في أعلى جبل غار حراء بالعاصمة المقدسة.

وثق الواقعة مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم حيث بين الأشخاص ملتفين في دائرة محركين رؤوسھم بطريقة غريبة وترديد عبارات غير مفهومة.

ولاقى المقطع المتداول استنكاراً واسعا من هذه الممارسات والطقوس الغريبة في الأماكن المقدسة، والتي تكررت في الآونة الأخيرة، مطالبين الجهات المعنية بوضح حداً لمثل هذه التجاوزات الدخيلة على الإسلام.