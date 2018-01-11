بالفيديو.. طقوس غريبة أعلى جبل غار حراء بمكة تثير استنكارا واسعا
أقدم مجموعة من الأشخاص على ممارسة بعض الطقوس الغيرة مفهومة في أعلى جبل غار حراء بالعاصمة المقدسة.
وثق الواقعة مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم حيث بين الأشخاص ملتفين في دائرة محركين رؤوسھم بطريقة غريبة وترديد عبارات غير مفهومة.
ولاقى المقطع المتداول استنكاراً واسعا من هذه الممارسات والطقوس الغريبة في الأماكن المقدسة، والتي تكررت في الآونة الأخيرة، مطالبين الجهات المعنية بوضح حداً لمثل هذه التجاوزات الدخيلة على الإسلام.
الواقع[ عدد التعليقات: 5632 ] نشر منذ 4 ساعات
نتمنى من رجال أمن مكة المكرمة والمدينة المنورة فرض هيبة دولة التوحيد حسب ما جاء في كتاب الله واخبرنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في السنة المطهر وأي شيء مخالف لذلك يرمى في النفايات ويجلد فاعله
الدسك22[ عدد التعليقات: 296 ] نشر منذ 3 ساعات
والله ياجماعة الخير
قبل 6 سنوات حجيت
واشكيت للامن وقتها ولافائدة
الأجانب هداهم الله خاصة الباكستانية والهنود شي غريب عمري ماشفته يعني يمسح بالغار ويبكي ويحاول يطيح
وهو محرم ويحاول يجرح نفسه يضرب براسه الحجر وياخذالتراب وحثوا على نفسه
شي غريب واللي يصيح ويرفع صوته بالرغم ماعرف ايش يقولون لكن فهمت انه توسل لغير للحجر دون الله وهوحاج
يضم يديه نحو الحجر
اول مرة اشوف كذا في حياتي
ررر[ عدد التعليقات: 248 ] نشر منذ 3 ساعات
هولاء صوفية .
البدار البدار[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
ترى الفساد يأتي تدريجيا وهم يبدؤون عادة بجس النبض وعمل اعمال صغيرة وسريعة ولكن اذا لقوا الحزم والضرب على أيديهم من البداية فسينقطع شرهم ونقضي على بدعهم وخرافاتهم وشركياتهم في مهدها اما اذا تركوا فان امرهم يستفحل ويكبر ويكثر عددهم وحينها يصعب مجابهتهم وردعهم … وعلى الجهات المعنية ببلد (التوحيد) ان تنتبه لهذه الشركيات التي تتم ( جنب الحرم) وعلى مرأى من الناس دون خوف من الله ولا حياء من الناس .. وكل شي يقضى عليه في مهده فانه يموت ويسلم المسلمون من شرهم .. فهل تفعلها الجهات المختصة ياترى ؟ …
ابو معين[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
هؤلاء مشركون يتوسلون بالقبور والأموات ويتبركون بهم ويعبدون الله بغير ماشرع وليسوا بعيدين عن طقوس الرافضة والهندوس المشركين
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 461 ] نشر منذ 27 دقيقة
هذا رقص دسكوا صوفي…