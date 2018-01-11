” صحة جدة ” ترفض اعتذار موظفيها عن المشاركة في حملة شلل الأطفال

عادل الحربي (صدى):

أعلن عبدالله علي الغامدي، المتحدث الرسمي لصحة جدة، أن الصحة تلقت اعتذارا من موظفي مركز صحي ذهبان عن مشاركتهم في حملة شلل الأطفال ليوم الأثنين الماضي؛ اعتراضا على ساعات العمل.

وأكد ” الغامدي ” أن الموظفين قاموا بتسجيل أسمائهم بأنفسهم للمشاركة في الحملة، مشيرا أن هذه الحملات تتم بصورة اختيارية وبموافقة مسبقة أو طلب من الموظفين.

ومن جانبها رفضت صحة جدة قبول اعتذار الموظفين، وتم إبلاغهم بأن الحملة قد بدأت بالفعل، وتم توزيع المهام الوظيفية المقرر العمل بها.

ويذكر أن حملة شلل الأطفال حملة وطنية من ضمن برامج الرعاية الصحية الأولية التي أقرها المقام السامي؛ لتقديم الرعاية الصحية بشقها الوقائي.