” ترامب ” يبيع للنرويج مقاتلات غير موجودة بالعالم
صرَح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة باعت للنرويج مقاتلات من طراز ” إف-52 ” ، وذلك خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء بأوسلو.
وعلَق موقع ” بيزنس إنسايدر ” على هذه التصريحات، مؤكداً عدم وجود هذا النوع من الطائرات في العالم.
وقال الموقع، إن هذا التصريح يمكن أن يكون خطأ جديد من رئيس الولايات المتحدة، المعروف بكثرة أخطائه التي يرتكبها خلال أحاديثه الإعلامية.
وكانت الولايات المتحدة قد باعت إلى النرويج، مقاتلات ” 52 إف-35إس “.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1170 ] نشر منذ 4 ساعات
وهذا أن كان يدل فهو يدل على صحة أقوال الكاتب الأمريكي مايكل وولف فى الكتاب المثير للجدل ” النار والغضب” عندما صرح ان ترامب غير قادر على قيادة أمريكا وان ترامب معتل نفسيا وغير صالح ذهنيا !! إن هذا التصريح يمكن أن يكون خطأ جديد من رئيس الولايات المتحدة وهو المعروف الان بكثرة أخطائه التي يرتكبها خلال أحاديثه الإعلامية.