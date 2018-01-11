” ترامب ” يبيع للنرويج مقاتلات غير موجودة بالعالم

واشنطن(صدى):

صرَح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة باعت للنرويج مقاتلات من طراز ” إف-52 ” ، وذلك خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء بأوسلو.

وعلَق موقع ” بيزنس إنسايدر ” على هذه التصريحات، مؤكداً عدم وجود هذا النوع من الطائرات في العالم.

وقال الموقع، إن هذا التصريح يمكن أن يكون خطأ جديد من رئيس الولايات المتحدة، المعروف بكثرة أخطائه التي يرتكبها خلال أحاديثه الإعلامية.

وكانت الولايات المتحدة قد باعت إلى النرويج، مقاتلات ” 52 إف-35إس “.