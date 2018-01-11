” نواف العضياني ” مشرفا للقناة الثقافية

أماني الغامدي(صدى):

عين الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داود الشريان، الإعلامي نواف العضياني مشرفاً على القناة الثقافية، إضافة إلى عمله مديراً عاماً لإدارة البرامج والمنتجين في الهيئة.

وقال داود الشريان أن ذلك القرار من أجل تطوير مسيرة العمل في الهيئة.

نواف العضياني حاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة الملك عبدالعزيز، خبرته في MBC امتدت 10 أعوام ،أعد برنامج 99 مع صلاح الغيدان، وعمل في صحف سعودية عدة، وقدم عدداً من التحقيقات والقضايا الصحفية، قبل أن يلتحق بمجموعة MBC.