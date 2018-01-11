منع بيع حليب أطفال فرنسي ملوث وسحبه من الأسواق

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، منع بيع منتج حليب الأطفال من الشركة الفرنسية Lactalis Nutrition Sante؛ من باب الحرص على الحفاظ على صحى المستهلك من أي ضرر محتمل.

وأوصت الوزارة في تعميم عاجل لها جميع مفتشي قطاعاتها في جميع المناطق بتنفيذ هذا القرار، موجه بسحب الكمية المعروضة من الأسواق المحلية بأسرع وقت ممكن تحت متابعة دقيقة من الهيئة.

وأكدت الهيئة أنه تم إيقاف شحنتين من الحليب تصادف وصولهما إلى المملكة مع تلقي الإشعار.

وكانت الوزارة تلقت تحذيرات من الهيئة العامة للغذاء والدواء من هذا المنتج بسبب احتمال تلوثه ببكتريا السالمونيلا أفونا والتي تشكل خطرًا على صحة الأطفال.