” العرفج ” يطالب بفرض الضرائب على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي

عادل الحربي (صدى):

‏اتهم الكاتب والإعلامي الدكتور أحمد العرفج مشاهير مواقع التواصل بأنهم أفسدوا حياة الناس، وأضاعوا لذة حياتنا البسيطة.

‫وطالب في هذا الصدد في قناة روتانا خليجية بفرض الضرائب على مشاهير مواقع التواصل، وقال: ” جب أن يحاسَب كل من يعلن عن سلعة مغشوشة، أو غير ذات قيمة من المشاهير ” .

‏وعاتب ‫الدكتور أحمد العرفج رواد مواقع التواصل بقوله: ” أنتم من جعلتم من الحمقى مشاهير.. أعيدوهم إلى حيث كانوا مع حماقاتهم ” .