” العرفج ” يطالب بفرض الضرائب على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي
اتهم الكاتب والإعلامي الدكتور أحمد العرفج مشاهير مواقع التواصل بأنهم أفسدوا حياة الناس، وأضاعوا لذة حياتنا البسيطة.
وطالب في هذا الصدد في قناة روتانا خليجية بفرض الضرائب على مشاهير مواقع التواصل، وقال: ” جب أن يحاسَب كل من يعلن عن سلعة مغشوشة، أو غير ذات قيمة من المشاهير ” .
وعاتب الدكتور أحمد العرفج رواد مواقع التواصل بقوله: ” أنتم من جعلتم من الحمقى مشاهير.. أعيدوهم إلى حيث كانوا مع حماقاتهم ” .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2611 ] نشر منذ 4 ساعات
كلام سليم و فعلا يجب محاسبتهم
كان زمان[ عدد التعليقات: 2288 ] نشر منذ 4 ساعات
الشرهة على اللي يتابعهم ..
ااالسحاب💭💭[ عدد التعليقات: 2219 ] نشر منذ 4 ساعات
ليست المشكله في السلع المغشونه وان كانت مشكله..المشكله الغش في الاخلاق اكثرهم افسد اخلاق شبابنا ونقل الغث لهم…وقلدوهم..ومن كان من بلدنا اساء لاخلاقنا في الخارج حتى اعتقدوا انهم يمثلون مجتمعنا…والهدف ان يصبح لديهم اكلر عدد من المتابعين .وان ع حساب الدين ولاخلاق..اتمنى الصلاح لهم…