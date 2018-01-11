رغم إقامته بالبحرين..مواطن يتفاجأ بتسجيل مخالفة لسيارته بالمملكة

علي القحطاني (صدى):

علم مواطن مقيم في البحرين، يُدعى سالم العمري، بتسجيل مخالفة مرورية لسيارته بالرياض، بالرغم من وجود سيارته معه بالخارج.

حيث وردت رسالة للمواطن من موقع “أبشر” تبلغه بتسجيل مخالفة مرورية على سيارته في الطريق الدائري الشمالي بمدينة الرياض، الاثنين الماضي، رغم أن آخر زيارة له بالمملكة كانت قبل أسبوع، بسبب ظروف عمله.

وطالب العمري الإدارة العامة للمرور بمراجعة الأمر والتثبت منه وإفادته بأسباب الخطأ، موضحًا أن زيارته الأخيرة مسجلة في الأنظمة ويمكن الرجوع إليها.