هكذا تعامل ميسي مع أبيدال في مرضه

نواف السالم(صدى):

كان لنجم برشلونة اللاعب ليونيل ميسي، موقف مشرف من مرض النجم الفرنسى إيريك أبيدال، لاعب برشلونة السابق.

وقال أبيدال، إنه كان يُعاني من مرض السرطان الكبد قبل اعتزال كرة القدم في تصريحات لقناة ” كانال بلوس” الفرنسية: ” بعد العملية الأولى كان الألم لا يحتمل، كنت أشعر كأن هناك سكينا داخل الجرح، عندما جاء الطبيب وأخبرنى بإجراء عملية جديدة كنت سعيدا لأن الألم كان لا يطاق”.

وتابع: ” كنت أرسل وقتها أشرطة الفيديو عن حالتى لزملائى فى برشلونة قبل المباريات من أجل دعمهم وتشجيعهم ” .

وأضاف: ” لكن ميسى رد على فى أحد المرات، وقال أبيدال أرجوك لا ترسل المزيد من هذه الأشرطة مجددا لا يمكننى تحمل رؤيتك بهذه الحالة، هذا يؤلمنى كثيرا “.

وعن أكثر لحظة أثرت فيه خلال هذه المرحلة، قال: ” تيرى هنرى جاء لزيارتى من نيويورك، عندما رأيته لم أتمالك نفسى فى البكاء، لأنى أعرف أنه لم يحب أن يرانى فى هذه الحالة “.