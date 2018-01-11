سعود الصرامي: منذ اعتزال الدعيع اهتزت ثقة الحراس في أنفسهم

نواف السالم(صدى):

أكد الكاتب الرياضي سعود الصرامي ،أنه منذ اعتزال عملاق الحراسة محمد الدعيع، أصبح معظم الحراس لديهم عدمة ثقة بالنفس.

كان قد وجه أسطورة حراسة المرمى في نادي الهلال، محمد الدعيع، رسالة إلى جمهور الأهلي بشأن حملة ادعم ناديك التي أطلقتها هيئة الرياضة قائلًا: “ملح الكورة جمهور الأهلي ادعموا ناديكم كلنا نحبكم”.

وتشهد حملة ادعم ناديك مشاركة محدودة من جماهير النادي الأهلي، حيث يحتل المركز الرابع بـ7.534 مشتركًا، في حين يتصدر الهلال الترتيب منذ اليوم الأول، ووصل عدد المشتركين لـ28.429.

بينما يحتل نادي النصر المركز الثاني بـ26.782 مشتركًا، حيث تفاعلت جماهيره بقوه مع ادعم ناديك خلال الأيام الماضية، ويقع نادي الاتحاد في المرتبة الثالثة بـ22.926.