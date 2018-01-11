مؤسس ” ويكيليكس ” يحصل على الجنسية الإكوادورية

كيتو(صدى):

أفادت فضائية روسيا اليوم الإخبارية، بأن الإكوادور منحت جنسيتها لمؤسس موقع “ويكيليكس ” الأسترالى جوليان أسانج.

وذكرت القناة اليوم الأربعاء، عن مصادر – لم تسمها – القول، ” إن اسم أسانج ورد فى قاعدة البيانات الرسمية للإكوادورية، وأنه حصل على الرقم الوطنى (1729926483)، وأنه سيحصل لاحقا على وثيقة السفر الرسمية (الجواز) ” .

ويقيم أسانج الأسترالى فى سفارة الإكوادور بالعاصمة البريطانية لندن لاجئا تجنبا لتسليمه للسويد حيث يلاحق بتهمة اغتصاب ينفيها.