مؤسس ” ويكيليكس ” يحصل على الجنسية الإكوادورية
أفادت فضائية روسيا اليوم الإخبارية، بأن الإكوادور منحت جنسيتها لمؤسس موقع “ويكيليكس ” الأسترالى جوليان أسانج.
وذكرت القناة اليوم الأربعاء، عن مصادر – لم تسمها – القول، ” إن اسم أسانج ورد فى قاعدة البيانات الرسمية للإكوادورية، وأنه حصل على الرقم الوطنى (1729926483)، وأنه سيحصل لاحقا على وثيقة السفر الرسمية (الجواز) ” .
ويقيم أسانج الأسترالى فى سفارة الإكوادور بالعاصمة البريطانية لندن لاجئا تجنبا لتسليمه للسويد حيث يلاحق بتهمة اغتصاب ينفيها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25298 ] نشر منذ 3 ساعات
ويكيليكس
يمتلك معلومات أستخباراتية هائلة
وسبب شوشرة وقلق فاالعالم كله
والدولة الي بتحتضنه
هي المستفيدة
والخبيث زبط وضعه🤗🤗🤗🤗🤗🤗