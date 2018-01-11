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مؤسس ” ويكيليكس ” يحصل على الجنسية الإكوادورية

مؤسس ” ويكيليكس ” يحصل على الجنسية الإكوادورية
كيتو(صدى):

أفادت فضائية روسيا اليوم الإخبارية، بأن الإكوادور منحت جنسيتها لمؤسس موقع “ويكيليكس ”  الأسترالى جوليان أسانج.
وذكرت القناة اليوم الأربعاء، عن مصادر – لم تسمها – القول، ” إن اسم أسانج ورد فى قاعدة البيانات الرسمية للإكوادورية، وأنه حصل على الرقم الوطنى (1729926483)، وأنه سيحصل لاحقا على وثيقة السفر الرسمية (الجواز)  ” .
ويقيم أسانج الأسترالى فى سفارة الإكوادور بالعاصمة البريطانية لندن لاجئا تجنبا لتسليمه للسويد حيث يلاحق بتهمة اغتصاب ينفيها.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 25298 ] نشر منذ 3 ساعات

ويكيليكس
يمتلك معلومات أستخباراتية هائلة
وسبب شوشرة وقلق فاالعالم كله
والدولة الي بتحتضنه
هي المستفيدة
والخبيث زبط وضعه🤗🤗🤗🤗🤗🤗

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