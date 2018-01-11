بالصور..شركة معمارية تصمم فيلات عائمة يمكنها الصمود أمام الفيضانات

امستر دام(صدى):

العديد من دول العالم تعاني من مشكلات التغيرات المناخية، حيث العواصف ،والأعاصير، وتساقط غزير للأمطار وفيضانات، مما دفع المعماريون على تطوير تصميماتهم كي تتمكن من الصمود في مواجهة هذه الأزمات.

وصممت الشركة المعمارية ” Waterstudio ” الهولندية ، فيلات مستقبلية يمكنها الصمود في مواجهة الفيضانات وارتفاع مستويات البحار.

أفادت الشركة أن هذه التصميمات تعد ضمن مشروع 33 فيلا على جزر اصطناعية قبالة سواحل “دبي” بالتعاون مع “Jean – Michel Cousteau” الفرنسية.