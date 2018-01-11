دراسة: الغناء يعالج اكتئاب مابعد الولادة

متابعات(صدى):

كشفت دراسة حديثة معنية بالطب النفسي، أن اكتئاب مابعد الولادة الذي يصيب معظم الأمهات هو الغناء، حيث توصل الباحثون إلى أن الأمهات اللاتي يشاركن في جلسات غنائية جماعية مع أطفالهن تتحسن حالتهن مقارنة بباقي الأمهات.

وأجريت الدراسة على، 134 من الأمهات اللاتي يعانين من اكتئاب ما بعد الولادة، ويعد التعافي المبكر مهمًا للحد من الأثر النفسي على الأم والطفل، وتشير التقديرات إلى أن حالات الاكتئاب بعد الولادة تصيب الأمهات الجدد بمعدل واحدة من كل ثمانية.

و أشارت دراسات سابقة إلى أن الغناء قد يساعد في تحسين الصحة العقلية لكبار السن وأولئك الذين يعانون من مرض الخرف، غير أن هذه هي المرة الأولى التي تجرى فيها دراسة مستقلة تتعلق بتأثير الغناء على اكتئاب الأم بعد الولادة.