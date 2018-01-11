 رد فعل قوي من ترامب بعد كتاب ” نار وغضب “

واشنطن(صدى):

يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تعديل قوانين التشهير الأمريكية بعد نشر كتاب بشأنه أثار الجدل تضمن انتقادا حادا لرئاسة الثري الجمهوري ولشخصيته.

وقال ترامب في البيت الأبيض بعد اجتماع مع وزرائه “سنعيد النظر في قوانين بلدنا المتعلقة بالتشهير “، مضيفا أن الهدف، ” عندما يقول أحدهم أمرا خاطئا ومشهرا عن شخص آخر، أن يتمكن الأخير من الرد بفعالية في محاكمنا “.

وأضاف إن ” قوانين التشهير السارية لدينا حاليا مخادعة ومخجلة، ولا تعكس قيمنا الأميركية “. حسب فرانس برس.

وكثف ترامب البالغ 71 عاما الإعلانات بهذا الشأن منذ نشر كتاب للصحافي مايكل وولف الجمعة رسم صورة سيئة جدا لقطب العقارات السابق.