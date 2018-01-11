ضبط تشكيل عصابي تخصص بسرقة المكيفات

علي القحطاني (صدى):

ألقى أفراد شرطة مركز الحقو بمحافظة بيش، القبض على تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أفراد تَخصصوا بسرقة المكيفات وأسلاك الكهرباء وقاموا باتخاذ أحد المنازل مسرح لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وتم تشكيل فريق بحث وتحري أشرف عليه الرائد عائض القحطاني مدير مخفر شرطة الحقو ،بعد تلقي عدد من البلاغات.

وتبين أن المتهمين كوَّنوا تشكيلاً عصابياً فيما بينهم يتزعمه أحدهم تخصص في سرقة الأسلاك من المباني قيد الإنشاء ومن ثم تصريفها ويقوم آخرون، بسرقة المكيفات ثم بيعها .

وتم استكمال الإجراءات اللازمة وإحالة الأشخاص والمضبوطات لجهة الاختصاص.