وفاة راعي غنم ومواشيه بسبب شدة البرد
تلقى مخفر قرية حاذة بمهد الذهب، بلاغًا يفيد وفاة راعي غنم أفريقي الجنسية، ونفوق 4 أغنام، وناقة، بسبب البرد الشديد الذي تشهده مناطق المملكة، حيث موسم الشبط ووصول درجات الحرارة إلى 6 درجات في الصباح الباكر و ساعات الليل المتأخرة.
وتسببت موجة البرد الشديدة في نفوق عدد من المواشي، بسبب زيادة البرد و كثرة هبوب الرياح المفاجئة، ويستمر موسم الشبط 26 يومًا.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس ،اليوم الخميس، استمرار السماء الغائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير ، في حين يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصةً الاجزاء الشرقية منها.
محب الوطن[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه
مسؤول عنه كفيله
لماذا لم يأمنه من البرد مسكين بالملابس الشتويه الكافيه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 15223 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول و لا قوة الا بالله
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 750 ] نشر منذ 55 دقيقة
انا لله وانا اليه راجعون
المفروض يتحاسب راعي الحلال
اعوذ بالله ماعنده رحمة يامن له مسكن