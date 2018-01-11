 وفاة راعي غنم ومواشيه بسبب شدة البرد

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تلقى مخفر قرية حاذة بمهد الذهب، بلاغًا يفيد وفاة راعي غنم أفريقي الجنسية، ونفوق 4 أغنام، وناقة، بسبب البرد الشديد الذي تشهده مناطق المملكة، حيث موسم الشبط ووصول درجات الحرارة إلى 6 درجات في الصباح الباكر و ساعات الليل المتأخرة.

وتسببت موجة البرد الشديدة في نفوق عدد من المواشي، بسبب زيادة البرد و كثرة هبوب الرياح المفاجئة، ويستمر موسم الشبط 26 يومًا.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس ،اليوم الخميس، استمرار السماء الغائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير ، في حين يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصةً الاجزاء الشرقية منها.