تجمد مياه المحيط الأطلسى قبالة السواحل الأمريكية

واشنطن(صدى):

تجمدت شواطئ المحيط الأطلسى قبالة سواحل ولاية ماسا شوستس الأمريكية بسبب الصقيع الذى تسببت به عاصفة ثلجية ضربت المنطقة فى ظاهرة نادرة تحدث للمرة الثالثة خلال الثمانين عاما الماضية .

وأوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية على موقعها الإلكتروني أن مقطع فيديو صوره أمريكى لأحد شواطئ المحيط الأطلسى بولاية ماساتشوستس الأمريكية على تجمد أمواج المحيط إثر العاصفة الثلجية العاتية التى ضربت شرق الولايات المتحدة ومناطق عدة وانخفضت معها درجات الحرارة لمستويات قياسية.

وأوردت الصحيفة أن المقطع الذى نشره الأمريكى ريان كانتى على قناته عبر موقع ” يوتيوب ” فى أحد شواطئ بلدة فالموث بولاية ماساتشوستس ويظهر فيه وعائلته وهم يقفون على الأمواج المتجمدة، فيما تعلق جدته خلال الفيديو بأنها لم تشاهد تجمد مياه المحيط فى المنطقة بهذا الشكل سوى ثلاث مرات خلال الثمانين عاما الماضية.