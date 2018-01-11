السجن 12عام لمواطن قام بتكفير الحكومة

علي القحطاني (صدى):

قررت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أمس الأربعاء، حكماً ابتدائياً بالسجن 12 عاماً لمواطن، قام بتكفيرحكومة المملكة، وثبت تأييده لتنظيم داعش الإرهابي، وعزمه مبايعة زعيم التنظيم أبي بكر البغدادي.

وتفصيلًا ثبت إدانة المتهم بانضمامه لمجموعات من أعضاء تنظيم داعش تتواصل فيما بينها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتستره على عزم مجموعة من الأعضاء القيام بأعمال إرهابية داخل المملكة.

وتم إدانة المتهم بتخزين صور ومقاطع من إصدارات داعش ومواضيع يكفر فيها الدولة ، مع حضوره دروساً في التكفير وتستره على ذلك.

كما حاول الالتحاق بالتنظيم في مناطق الصراع بسورية ،و تواصله مع منسق لخروج الشباب للأراضي السورية وتستره عليهما، كما عمد على إتلاف جهازه المحمول المحتوي على مواد إرهابية وتكفيرية خشية من انكشاف أمره للجهات المختصة.