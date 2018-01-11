توقعات الأرصاد لطقس الخميس

عادل الحربي (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ،اليوم الخميس، – بمشيئة الله تعالى – لا تزال السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير ، في حين يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصةً الاجزاء الشرقية منها.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الاوسط والشمالي . وجنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي،وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

بيما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف , وحالة البحر متوسط الموج.